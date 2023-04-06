Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

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Sosyal devlet anlayışı içerisinde toplumun her kesimini enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapılmaya devam ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltileceğini ve güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7 bin 500 liraya çıkartılacağını daha önce paylaşmıştı.

Gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıkları yükseltiliyor

Bu çalışmalar kapsamında; tüm Muharip Gazilere, 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak aylık ödenecek ve aylıkları asgari ücretin net tutarından az olamayacağı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal devlet anlayışı içinde toplumun her kesimini enflasyonun tahribatına karşı korumak amacıyla aldığı tedbirler ve iyileştirmeler kapsamında; Muharip Gazilerin aylıkları arasındaki farklılık kaldırılacak ve aylıkları ek ödeme dahil 8 bin 847 TL’den az olmayacağı belirtildi.

Kore ve Kıbrıs Gazileri arasında sosyal güvence ayrımı olmayacak

Vatani Hizmet Tertibinden bağlanan aylıkların tamamı asgari ücrete endekslenerek Kore ve Kıbrıs Gazileri arasında sosyal güvencesi olan/olmayan ayrımı olmaksızın tüm gazilere net asgari ücret tutarı üzerinden aylıkları ödenecek.

Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle TBMM Birinci Dönem Milletvekillerinin yakınlarına bağlanan aylıklar ise asgari ücretin net tutarı esas alarak ödenecek.

TBMM Birinci Dönem Milletvekillerinin çocuklarına ödenen Vatani Hizmet Tertibi aylıkları hesabında da asgari ücretin net tutarı esas alınacak.

Güvenlik korucularının emekli aylıkları 7 bin 500TL’den az olmayacak

Güvenlik korucularının da emekli aylıkları yükseltilecek ve emekli aylığı tutarları 7 bin 500 TL’den az olamayacak.