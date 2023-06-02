Gaziantep depremin ardından ihracatını toparlıyor

Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı.
İhracatta lokomotif kentlerinden biri olan Gaziantep’in deprem felaketi sonrası düşüş eğilimine giren ihracatı mayıs ayı ile birlikte toparlanmaya başladı.
872 milyon 276 bin dolarlık mayıs ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış sergileyen Gaziantep, 2023 Ocak- Mayıs dönemini ise 3,87 milyar dolar ihracat ile kapattı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatta yaşananları şöyle aktardı:
Deprem felaketi ardından düşüş eğiliminde olan ihracatımızın toparlanıyor oluşu şehrimiz ve ülkemiz adına umut verici. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
"İhracatımız arttı"
Ocak-mayıs dönemini değerlendirdiklerinde depremin etkisinin hala net bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 4,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise 3,87 milyar dolar ihracatımız var yüzde 8,6’lık bir düşüş söz konusu. Mayıs ayında ulaştığımız ihracat rakamıyla birlikte toparlanma sinyalini görüyoruz ancak dönemsel olarak baktığımızda deprem felaketinin kent ihracatını ne denli etkilediğinin de farkındayız. İhracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanları şehrimiz ve ülkemiz için dimdik ayakta durmaya çalışırken bizler de attığımız her adımla onların yanında olmaya, sesi olmaya çalışıyoruz. Gaziantep özelinde tüm bölgenin yeniden toparlanabilmesi ve ihracattaki yükselişini sürdürebilmesi için devletimizin yürürlüğe sokacağı yeni destek mekanizmalarına ihtiyacımız var.