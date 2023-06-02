Gaziantep depremin ardından ihracatını toparlıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen illerden biri olan Gaziantep, ihracattaki ışıltılı zamanlarına geri döneceğinin sinyallerini verdi.

İHA

Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

İhracatta lokomotif kentlerinden biri olan Gaziantep’in deprem felaketi sonrası düşüş eğilimine giren ihracatı mayıs ayı ile birlikte toparlanmaya başladı.

872 milyon 276 bin dolarlık mayıs ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış sergileyen Gaziantep, 2023 Ocak- Mayıs dönemini ise 3,87 milyar dolar ihracat ile kapattı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatta yaşananları şöyle aktardı:

Deprem felaketi ardından düşüş eğiliminde olan ihracatımızın toparlanıyor oluşu şehrimiz ve ülkemiz adına umut verici. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

"İhracatımız arttı"

Ocak-mayıs dönemini değerlendirdiklerinde depremin etkisinin hala net bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: