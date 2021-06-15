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    Gaziantep 'kurutmalık' sezonuna hazır

    Kurutulmuş sebzeler günümüzde çok moda evet ama bu yöntem, kimse keşfetmeden yüzyıllar önce zaten Anadolu'da uygulanıyordu.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:57
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    Gaziantep 'kurutmalık' sezonuna hazır

    Ülkemizin toprakları; verimi, kullanılan yöntemleri ile yörelere göre zenginlik gösteriyor. Bu zenginliklerden olan Gaziantep'te, kış yemeklerinin olmazsa olmazı kurutulmuş sebzenin sezonu bugünlerde başladı.

    Dolmalık biber, patlıcan, bamya ve kabak en sık gördüğümüz kurutmalıklardan.

    SEBZELERİN İÇİ OYULUYOR, İPLERE DİZİLİYOR

    İçlerinin oyulmasıyla temizlendikten sonra iplere dizilerek, hazırlanan tahta iskeleler üzerinde, sıcak havada 2 hafta kurumaya bırakılıp, tüketime hazır hale getirilen biber, patlıcan ve kabak kuruları, yurt içine ve dışına satılıyor.

    Gaziantep 'kurutmalık' sezonuna hazır VİDEO

    ÖNCE TEMİZLENİYOR SONRA GÜNEŞE SERİLİP KURUTULUYOR

    Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, evlerin kapı önlerinde ya da bahçelerinde biber, kabak ve patlıcanlar, kurutmalık yapılmak üzere hazırlanıyor. Sıcak havada temizlenip, yıkandıktan sonra iplere dizilerek, kurutulan sebzeler, yurt içine ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere gönderiliyor.

    Gaziantep kurutmalık sezonuna hazır #1

    "NEMSİZ ORTAMDAKİ KURUTMALIK DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

    Gaziantep'te kurutmalık sezonunun başladığını ve nem olamamasıyla kurutmalıkların lezzetli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Kurutmalıklar tarlada hasat edildikten sonra oyulma işlemi yapılır. Daha sonra iplere dizilir. İplere dizilen kurutmalıklar yüksek sıcaklıkta asılıyor ve yaklaşık 10 gün kurutulma işlemi yapılıyor. Kurutmalıkların güzel olmasının sebebini topraktan, tarihten ve güneşten gelen lezzet olarak adlandırıyoruz. Burada nem olamamasından dolayı kurutmalıklarımızın lezzetli ve güzel olmasını sağlıyor.

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    YURT İÇİNE VE DIŞINA GÖNDERİLİYOR

    Dolmalık biber, patlıcan, bamya ve kabak kurutmalıklarını burada hazırlayarak yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

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