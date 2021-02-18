Gaziantep ocak ayında dış ticaret fazlası verdi

Güneydoğu Anadolu'nun ocak ayı ihracatına 1.527 firması ile damga vuran Gaziantep, bu sonucu sınırlarında otomotiv, savunma sanayi gibi dev sektörlerde yatırım olmadan elde etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ihracat yapan kenti konumunda bulunan Gaziantep'ten bu yılın ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla yaklaşık 670 milyon 489 bin dolara çıktı. Kentte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 149,2 oldu.

OCAKTA 670.5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Ocak ayında 1.527 firmanın aktif olarak dış satım gerçekleştirdiği kent, 670 milyon 489 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gaziantep, uzun süredir dış ticaret fazlası vererek diğer ihracatçı şehirlerden farklı bir özellik kazandı.

GAZİANTEP'TE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 149,2

Ocak ayında 670 milyon 489 bin dolarlık ihracata karşılık yaklaşık 445 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilen Gaziantep'te, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 149,2 oldu. Gaziantep, ihracatçı yapısının yanı sıra dış ticaret fazlası veren kent konumuyla da ön plana çıktı.

SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

Sanayi verileriyle de dikkati çeken Gaziantep'te, sanayicilerin elektrik ve doğalgaz tüketiminde önemli artış oldu.

Ocak ayında Gaziantep sanayisi 499 milyon 89 bin kilovatsaat elektrik, 31 milyon 836 bin metreküp doğalgaz tüketti. Sanayiciler, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimini yüzde 11,4, doğalgaz tüketimini ise yüzde 16 artırdı.

"GAZİANTEPLİNİN GİRİŞİMCİ RUHU, ÇALIŞKANLIĞI VE AZMİ HERKES TARAFINDAN BİLİNİR"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin sanayi ve ticarette her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Bu büyümenin özel sektörün gücüyle gerçekleştiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kentimizde otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde yatırım yok. Dolayısıyla bizler tırnaklarımızla kazıya kazıya, dünyada resmi olarak tanınmış ülkelerin hemen hemen tamamına binbir emekle, alın ve akıl teriyle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Gazianteplinin girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmi herkes tarafından bilinir. Bu özelliğin yanına kurumlarımızın birlik ve beraberlik anlayışı da eklenince başarı kendiliğinden geliyor."