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    Gaziantep’in Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı

    Gaziantep’in Araban ilçesinde her yıl ekim ayında başlanan makarnalık sert buğdayın ekimine, hava şartlarından dolayı bu yıl kasım ayında başlanabildi.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 12:00
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    Gaziantep’in Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı

    Normal şartlarda Gaziantep’in Araban Ovası’nda her yıl ekim ayında gerçekleştirilmesi gereken makarnalık ve firiklik sert buğday ekimi, bu yıl mevsimin yağışsız ve kurak geçmesi ve yağışların geç gelmesi nedeniyle kasım ayında yapılmaya başlandı.

    "TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN EN KALİTELİ MAKARNALIK SERT BUĞDAYI BURADA YETİŞİYOR"

    Araban Ovası’nda makarnalık sert buğday ekimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası’nda yetiştiğini söyledi.

    Gaziantep’in Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı #1

    DÖNÜM BAŞINA 800 KİLOGRAM VE ÜZERİ VERİM ALINIYOR

    Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Araban Ovası’nın verimli toprağında yetişen ve dünya genelinde ün yapmış makarnalık sert buğday yetiştiren çiftçilerimiz, hasat döneminde dönüm başına 800 kilogram ve üzeri verim alıyor. Arabanlı tecrübeli çiftçilerimiz kaliteli ürün ve yüksek rekolte verim alarak Türkiye, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Geçen yıl Araban Ovası’nda 120 bin dönüm civarında alanda yetiştirilen makarnalık sert buğday üretiminde bu yıl gübre ve mazot gibi girdilerin yükselmesi nedeniyle 20 bin dönüm eksik ekimi ile 100 bin dönüm civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

    Gaziantep’in Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı #2

    GÜBRE KULLANILMADAN EKİMİ YAPILARAK YETİŞEN NOHUT EKİMİ

    Çiftçilerimizden bazıları bu yıl buğday üretiminde gübre fiyatlarının artışıyla gübre kullanılmadan ekimi yapılarak yetişen nohut ekimine yöneldi.’’ şeklinde konuştu.

    Gaziantep’in Araban Ovası’nda makarnalık buğday ekimine başlandı #3

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