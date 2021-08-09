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    Gaziantep'te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı

    Acı biber hasadının ardından işlenmek üzere ayrılan ürünlerin çöpünü ayıklayan kadınlar, işbaşı yaptı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 18:03
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    Gaziantep'te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor.

    EV EKONOMİSİNE KATKI

    Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

    KIRMIZI BİBERİN ÇÖPÜNÜ AYIKLIYORLAR

    Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor.

    Gaziantep'te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı VİDEO

    Gaziantep te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı #1

    “ELİMİZ YANIYOR AMA ALIŞTIK”

    Yıllardır biber çöpü temizliği yapan Sabiha Barak, “Biberlerin çöpünü tek tek çekiyoruz. Kilo başına para kazanıyoruz. Bu biberlerin çöpünü temizledikten sonra salça ya da toz biber oluyor bunlar. Zor oluyor, elimiz yanıyor ama idare ediyoruz.” dedi.

    Gaziantep te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı #2

    “KİLOSU 50-60 KURUŞA TEMİZLİYORLAR”

    İşçi Çavuşu Mesut Ünlü ise işçilerin kilo başı çalıştığını ifade ederek, “Bu biberlerin sapını çekiyoruz. Parçalanıyor kuruyor toz biber oluyor. Şu an işçiler çalışıyor. Kilo hesabı çalışıyorlar. Kilosunu 50-60 kuruşa temizliyorlar. Erkekler gündüz hasada gidiyor akşama doğru kadınlarla beraber biber çöpü temizlerler.” diye konuştu.

    Gaziantep te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı #3

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