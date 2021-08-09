Acı biber hasadının ardından işlenmek üzere ayrılan ürünlerin çöpünü ayıklayan kadınlar, işbaşı yaptı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

KIRMIZI BİBERİN ÇÖPÜNÜ AYIKLIYORLAR

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor.

Gaziantep'te acı biberin çöpünü temizleyen kadınların mesaisi başladı VİDEO

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“ELİMİZ YANIYOR AMA ALIŞTIK”

Yıllardır biber çöpü temizliği yapan Sabiha Barak, “Biberlerin çöpünü tek tek çekiyoruz. Kilo başına para kazanıyoruz. Bu biberlerin çöpünü temizledikten sonra salça ya da toz biber oluyor bunlar. Zor oluyor, elimiz yanıyor ama idare ediyoruz.” dedi.

“KİLOSU 50-60 KURUŞA TEMİZLİYORLAR”

İşçi Çavuşu Mesut Ünlü ise işçilerin kilo başı çalıştığını ifade ederek, “Bu biberlerin sapını çekiyoruz. Parçalanıyor kuruyor toz biber oluyor. Şu an işçiler çalışıyor. Kilo hesabı çalışıyorlar. Kilosunu 50-60 kuruşa temizliyorlar. Erkekler gündüz hasada gidiyor akşama doğru kadınlarla beraber biber çöpü temizlerler.” diye konuştu.