Gaziantep'te adını 'Ezo Gelin'den alan girişim giderek büyüyor

Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle kurulan Tarım Okulunda aldıkları eğitimin ardından Ezogelin Tarımsal Kooperatifini kurarak üretime başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gitti.

İKA'nın 5 milyon 500 bin lira destek verdiği projeyle Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda 200 kadın eğitim aldı.

EĞİTİM ALAN KADINLAR KOOPERATİF KURDU

Bunlardan 7'si, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurarak bölgesel kalkınma anlamında önemli bir adım attı.

"SATIŞ, PAZARLAMA VE MARKALAŞMA EĞİTİMLERİ DE VERDİK"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım Okulunda bölgede çiftçilik yapan kadınlara öncelik verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuz 4 derslikten oluşuyor. Kadınlar başta olmak üzere buradaki üreticilerimize girişimcilik, yöresel ürünleri işleme, kooperatifçilik, satış, pazarlama ve markalaşma konusunda eğitimler verdik. Okulumuzdan şu ana kadar 220 çiftçimiz faydalandı. Bunlardan 200'ü kadın kursiyer. Geleneksel yöntemlerle tarım yapan kadınlar, okul sayesinde teknik eğitim aldı ve nitelikli ürünlere yöneldi. 7 kadın kursiyerimiz örnek bir girişimcilik sergileyerek Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurdu. Ürünlerini 'Ezogelin' markasıyla iç pazarda satışa sunmaya başladılar. İhracat yapmaları için de gereken desteği vereceğiz."

"KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURUYORUM"

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Senem Türkkan da kooperatiflerinde patlıcan, biber, domates ekip, sonra da sattıklarına dikkati çekerek, "Kooperatif bana ne kattı derseniz, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kazandığım ilk parayla kızıma telefon aldım. Birçok insanla tanışıyorum. Bundan bir süre önce festival vardı, kendimizi ve yemeklerimizi tanıttık." şeklinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi olan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi kurucularından Saadet Toğaç da bu kooperatifle Gaziantep genelinde tüm kadınlara dokunmak istediklerini vurgulayarak, sayıca çoğalmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kooperatif üyesi kadınlardan Tuğba Taşdemir, 25 yaşında olduğunu, yaptığı evlilikten doğan 3 çocuğundan 2'sini maddi durumun kötülüğü nedeniyle eski eşine bıraktığını belirterek, "Bir kızım yanımda. Bu kooperatife geleli 2 ay oldu. İyi ki girdim, kızımla kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Burada kendimi geliştirerek 2 çocuğumu da yanıma almak istiyorum." diye konuştu.

EZO GELİN KİMDİR?

1900'lü yılların başında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğan ve asıl adı Zöhre Bozgeyik olan “Ezo Gelin”, yaşam öyküsüyle türkülere, filmlere konu olmuş bir isim. Bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, istemeyerek Suriye'de bulunan bir kişiyle evlendirilir. Ezo Gelin'in memleketine ve Türkiye'ye olan hasreti yaşamının sonuna kadar sürer. Mezarı daha sonra Türkiye'ye getirilen Ezo Gelin'in dillere destan güzelliği de nesilden nesile anlatılır.