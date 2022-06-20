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    Gaziantep'te buğday ve arpa hasadı devam ediyor

    Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 225 bin dekar buğday ile 21 bin 500 dekar arpa ekili alanda hasat başladı.
    • 20.06.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:53
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    Gaziantep'te buğday ve arpa hasadı devam ediyor

    Dünyada gıda güvenliği konuları tartışılırken iç piyasadan hububat ürünlerinin hasat haberleri geliyor.

    "Beklenen rekolte, üreticiyi sevindirdi"

    AA'nın haberine göre, İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, her iki ilçede devam eden hasatta buğdayda dekar başına 600 ila 700 kilogram, arpa için ise 350 ila 450 kilogram rekolte beklendiğini, bunun da üreticiyi sevindirdiğini kaydetti.

    İslahiye Örtülü Mahallesi'ndeki buğday üreticisi Ali Demir de temel gıda maddesi olan buğdayın önemine dikkati çekerek, salgın döneminde de üretimden asla vazgeçmediklerini belirtti.

    "Ürünün rekoltesi ve fiyatı normal"

    Demir, mevsim şartlarına göre ürünün rekoltesi ve fiyatının normal olduğunu söyledi.

    Gaziantep te buğday ve arpa hasadı devam ediyor #1

    "Fiyatın önceden açıklanması ve destekler iyi"

    Çiftçi Mehmet Demir de "Hükümetin fiyatları önce açıklaması çiftçiyi rahatlattı. Eğer önce açıklanmasaydı özel sektör tüccarları, çiftçiyi zor durumda bırakabilirdi. Ürünümüz daha ucuza giderdi. Ayrıca verilen destekler de çiftçi için çok faydalı oldu." diye konuştu.

    Gaziantep te buğday ve arpa hasadı devam ediyor #2

    Gaziantep te buğday ve arpa hasadı devam ediyor #3


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