Gaziantep'te ciğer fiyatı et fiyatını geçti

Gastronomi kenti Gaziantep'te, ciğerin kilogram fiyatı son iki ayda yüzde 20 oranında zamlanarak 80 liraya çıktı.

Gaziantep'te son 2 ayda 20 lira zamlanan ciğerin fiyatı, kırmızı et fiyatını geçti. 80 lira olan ciğerin fiyatı, kilogramı ortalama 50 lira olan kırmızı et fiyatından daha fazla.

FİYATI ARTINCA CİĞERE TALEP AZALDI

Restoran işletmecileri ve kebapçılar, ciğer fiyatının bu rekor artışının ardından talebin azaldığını ifade etti. Kentteki kebapçılar ve restoran işletmecileri fedakarlıklarına rağmen ciğere talebin azaldığını belirtirken, fiyatların artışını ise koyun ihracatına ve pandemiye bağladı.

“İHRACAT VE PANDEMİ CİĞER FİYATINI ARTIRDI”

Ciğer fiyatının artmasını koyun ihracatı ve pandemiye bağlayan restoran işletmecisi Erkan Ayık, “Ciğerdeki son zamanlarda artışın nedeni biz esnaflar olarak koyunlarımızın ihracatla satılıyor olmasına bağlıyoruz. Türkiye’de günde 7-8 bin koyun ihracatı yapılıyor. Bu ihracat da koyun fiyatının artmasına ve bu nedenle de ciğer fiyatının artmasına neden oluyor. Her geçen gün ciğer fiyatlarımız yükseliyor.

PANDEMİ DE CİĞER FİYATLARINI ARTIRDI

Sadece ihracat değil aynı zamanda pandemi de fiyat konusunda çok etkili. Ham ciğer fiyatı 2 ayda 60 liradan 80 liraya yükseldi. Ciğer temizlendikten sonra 85 lira oluyor. Dürüm fiyatlarımız 22 lira idi şimdi 25 lira oldu.

FAZLA KÂR KOYMUYORUZ

Fazla kâr elde edemiyoruz çünkü müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz. Fahiş fiyatlarla satmamak için mücadele veriyoruz. Restoran işletmecileri olarak ciğer konusunda bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Ciğerin fiyatı artınca dürüme zam yapmamak için kendimizden fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Daha ne kadar bu şekilde dayanabiliriz onu bilmiyoruz. Çok fazla dayanabileceğimizi de düşünmüyorum.” dedi.

“CİĞER FİYATI TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AYNI”

Ciğer fiyatının her yerde aynı olduğunu ve Gaziantep’in gastronomi şehri olmasının fiyatların yükselmesine neden olmadığını belirten Ayık, "Ciğer konusunda fiyatların yükselmesine neden olan ekonomik durum ve koyun fiyatlarının çok yüksek olmasıdır. Ciğer, Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da, Adana’da, Konya’da Türkiye’nin her yerinde aynı fiyattan satılıyor. Türkiye’nin her yerinde ciğer kebabı satan dostlarımız var. Ciğerin fiyatı şu anda tekel gibi her yerde aynı fiyattan satılıyor.” ifadesini kullandı.