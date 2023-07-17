Gaziantep'te depremzede çiftçiler toprakla hayata tutunuyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ildeki vatandaşlar tekrar hayata karışmanın yollarını arıyor. Depremden etkilenen Gaziantep'teki çiftçiler ise hayata tarım yaparak tutunmaya çalışıyor.

İHA

Yaşanan yıkıcı depremin ardından sevdiklerini kaybeden, evlerinden olan ya da hasar almayan evlerinde komşularının acılarına ortak olanların tümü hayatı bir nedenle sürdürmenin formülünü aradı.

Devlet, bölgede ekonomiyi canlandırmak, istihdamı artırmak için geçici iş yerlerinin yapımını üstlendi ve birçok resmi işlemi ya da ödemeyi erteleyerek depremzedelerin daha da mağdur olmasını önlemeye çalıştı.

Gaziantep’te depremzede çiftçiler ise depremin olumsuzluklarına rağmen üretime ara vermeden devam ederek hayata tutunuyor.

Depremzede çiftçilere Şahinbey Belediyesi'nden fide dağıtımı yapıldı.

Depremzede çiftçi tarlalarına meyve ve sebze fideleri dikti

Çiftçiler tarlalarına ektikleri domates, biber gibi çeşitli sebze fidelerinin yanı sıra kavun ve karpuz fideleriyle hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

“Depremden sonra yaralarımızı sarmaya başladık”

Ektiği fidelerle ekonomiye katkı sunduğunu belirten depremzede çiftçi Ali Yılmaz, şöyle konuştu:

Allah bir daha depremi ülkemize göstermesin. Depremden sonra yaralarımızı sarmaya başladık. Yavaş yavaş ekonomimizi düzeltiyoruz. Biz aynı zamanda hem milletimizin ekonomisini hem de kendi aile ekonomimize katkı sağlıyoruz.

“Kendimizi toprakta bulduk”

Deprem sonrası insanların şehirden uzaklaşarak toprağa ve tarıma ilgi gösterdiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullundı: