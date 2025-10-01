Gaziantep’te Suriyelilerin ülkelerine dönüşü eleman sıkıntısını artırdı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve çeşitli sektörlerde çalışan Suriyeliler, 61 yıllık Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı. Gaziantep’te başta ayakkabı, tekstil ve oto sanayii olmak üzere birçok sektörde çalışan Suriyelilerin dönüşü, iş gücünde ciddi bir açık oluşturdu.

AYAKKABI SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ ELEMAN EKSİĞİ OLUŞTU

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ayakkabı ve terlik sektöründe yaklaşık 10 bin Suriyeli sığınmacının çalıştığını belirtti. Suriyelilerin dönmeye başlamasıyla kalifiye eleman sıkıntısının arttığını vurgulayan İnce, sektörde işçi açığının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

GAZİANTEP'İN AYAKKABI ÜRETİMİ VE İHRACATI

İnce, Gaziantep’in ayakkabı sektörünün Türkiye’nin en büyük üç sektöründen biri olduğunu ve kentte bin 200 ayakkabı imalatçısı, 400 terlik imalatçısı, 200 yan sanayici ile bin 575 perakende işletmesinin faaliyet gösterdiğini aktardı. Türkiye’nin ayakkabı ihracatının yüzde 27’sinin Gaziantep’ten yapıldığını belirtti.

ÇOBANBEY'DE YENİ AYAKKABI SİTESİ KURULDU

Suriyeli imalatçıların yaşadığı zorlukları azaltmak amacıyla devlet tarafından Türkiye sınırındaki Çobanbey’de ayakkabı sitesi kuruldu. İnce, Gaziantep’in üretim üssü olarak devam etmesini istediklerini ifade etti.

İŞ GÜCÜ KAYBI VE ELEMAN SIKINTISI VAR

Göç İdaresi verilerine göre Gaziantep’ten yaklaşık 70 bin Suriyeli ülkesine dönmüş durumda. İŞKUR verilerine göre, resmi rakamlara göre yüzde 14 iş gücü kaybı yaşansa da sahada işletmelerde daha büyük oranlarda eleman sıkıntısı gözlemleniyor.

Ayakkabı ustası Murat Arar, “8 yaşından beri bu meslekteyim. Suriyeliler dönmeye başladı, eleman sıkıntısı çoğaldı” derken, Suriyeli ayakkabı ustası Eyüp İbrahim de kısa süre içinde kendisinin de ülkesine döneceğini belirtti ve Türk halkına teşekkür etti.