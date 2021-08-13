Gaziantep'te yaz lezzetleri kurutularak kışa hazırlanıyor

Anadolu'da yaz sebzelerini kurutarak kışın kullanmak geleneği evlerin dışına taştı ve artık yeni bir iş alanına dönüştü. Gaziantep'te kurutmalık işinde çalışanların mesaisi de başladı.

Gaziantep'te kışın tüketilmek üzere biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerden oluşan kurutmalıklar, 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda hazırlanıyor.

İŞÇİLERİN ELLERİ ACI BİBERDEN YANIYOR

Renkleri ve asılma şekilleri ile görsel şölen sunan biberler, kurutmalıkta çalışan işçilerin ellerinin acımasına neden oluyor.

KURUTMALIKLARI MEVSİMLİK İŞÇİLER HAZIRLIYOR

Kış aylarında hemen her evde tüketilen kurutmalıklar, mevsimlik işçiler tarafından büyük bir emekle hazırlanıyor.

SEBZELER GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Tarladan toplanan biber, patlıcan, acur ve kabaklar mahallede kadınlar tarafından temizlenip, içleri oyulduktan sonra 50'şer adet ipe diziliyor. Kentin yüksek tepelerine getirilen sebzeler, sürekli güneş alması için güney yönüne bakan ahşap askılarda kurumaya bırakılıyor.

PAKETLENME ŞEHİRDE YAPILIYOR

Yaklaşık 10 gün boyunca güneş altında iyice pişen kurutmalıklar toplanıp, paketlenmek üzere şehre gönderiliyor.

ÜRÜNLER YURT İÇİNE VE YURT DIŞINA GİDİYOR

Özenle paketlenen kurutmalıklar, kışın tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Böylelikle yazın lezzeti kış aylarına da taşınmış oluyor.

İşçiler, kurutmalık işinin zor ve zahmetli olduğuna değiniyor.

"HAVA SICAK VE ACI BİBER ELLERİMİZİ AKIYOR"

Sıcak havanın kurutmalıklara iyi geldiğini ancak kendi işlerini zorlaştırdığını ifade eden işçi İmam Özer, "Burada çalışmanın birinci zorluğu havaların sıcak olması. Sıcaklar nedeniyle daha çok yoruluyoruz. Acı biberlerle uğraştığımız için elimiz acı oluyor. Diğer güne kadar ellerimizin ağrılarını hissediyoruz. Geceleri ellerimiz yanıyor. Buradaki amacımız insanlar kışın kuruttuğumuz ürünleri güzel güzel yesinler diye. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz."

"AİLEME YARDIM İÇİN GÜNLÜK ÇALIŞIYORUM"

İşçilerden Rozerin Korkmaz ise ailesine yardım etmek için günlük çalıştığını söyledi. İşlerinin zor olduğunu ancak ailesine yardım etmek zorunda olduğunu anlatan Korkmaz, "Astığımız biberler acı olduğunda eve gittiğimizde acıyor. Yemek ve su içtiğimizde acıyı hissediyoruz.

"ÜÇ AY ELLERİMİZİN ACISINI HİSSEDİYORUZ"

Yılın 3 ayı ellerimiz sürekli acı içinde yanıyor. Ama işimizi en temiz ve güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu işin zorluğu bayağı bir var. Her şey hayat mücadelesi için. Aileme destek için çalışıyoruz." dedi.

KURUTMALIKLAR TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Elmacı Pazarı esnaflarından İbrahim Şenel de yeni sezon kurutmalıkların tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

BİR DİZİ KURUTMALIK 20 LİRA

Ürünlerin iç piyasada da çok tüketildiğini belirten Şenel, "Kurutmalıkları tezgaha asmaya başladık. Fiyatlar geçen sene ile hemen hemen aynı. Bir dizide 50 adet kurutmalık var ve bunu 20 liraya satıyoruz. Satışlarımız kışa doğru artacaktır." ifadesini kullandı.