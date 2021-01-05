Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber gönderiliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen pul biber, iç piyasada tüketildiği gibi dünya ülkelerinden de talep görüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen pul biber, 25 ülkeye ihraç ediliyor.

"İHRACAT MİKTARI 5 BİN TON OLDU"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 2020 yılında pandemi sürecine rağmen Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine 5 bin ton pul biber ihracatı yapıldığını ifade etti.

İslahiye'de çiftçilerin “kırmızı altın” olarak adlandırdığı kırmızı biberin, 25 bin dönüm alanda ekimi yapılıyor. Yaz mevsiminde tarlalardan toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra İslahiye'de kurulu toplam 15 tesiste, işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor.

25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

İslahiye'de üretilen pul biberler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Paketlenmesinin ardından Türkiye'nin 81 iline gönderilen pul biberler, yoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki 25 ülkeye ihraç ediliyor.

AVRUPA ÜLKELERİ İLE ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLİYOR

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan kırmızı pul biberin, pandemi sürecine rağmen 25 ülkeye 5 bin ton ihracatının gerçekleştiğini anlattı: "Bu yıl ilçemizde 25 bin dönüm alanda kırımızı biber ekimi yapıldı ve rekolte 50 bin ton olarak gerçekleşti. Hasadının ardından çöplerinin temizlenerek kurutulmasının ardından biberlerimiz tesislerde işlenerek paketlendi. İlçemizde yetişen biberler, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Pul biberimiz ayrıca gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Pandemi sürecine rağmen bu yıl hasadın yüzde 10'luk kısmı olan 5 bin tonu 25 ülkeye ihraç ettik."