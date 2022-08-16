Gazprom: Avrupa'da 1.000 metreküp gaz fiyatı kışın 4 bin doları aşabilir

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlarla tırmanan doğalgaz krizi sonucunda, en fazla kullanım zamanı olan kış aylarında fiyatların artması bekleniyor.

Avrupa, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar nedeni ile doğalgaz tadariki konusunda sorun yaşıyor ve bu nedenle tasarruf yapma yoluna gidiyor.

"Doğalgaz fiyatı 2 bin 500 dolardan 4 bin dolara çıkabilir"

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirterek, "Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4 bin dolar seviyesini geçecek." açıklamasında bulundu.

Şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğalgaz üretim ve ihracatı düştü

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğalgaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.



Öncü verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi.



Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.





Çin'e ihracat arttı



Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.