Gazprom Avrupa'ya gaz ihracatını artırmayı hedefliyor

Gazprom, 2021'de Avrupa'ya olan doğalgaz ihracatını artırarak, 183 milyar metreküpe çıkartmayı planladıklarını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Avrupa'ya 199 milyar metreküp doğalgaz ihraç eden Gazprom, bu yılı 170 milyar metreküp satışla tamamlamayı hedefliyor.

2021'DE AVRUPA'YA DOĞALGAZ İHRACAT HEDEFİ 183 MİLYAR METREKÜP

Gazprom Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, gelecek yıl Avrupa'ya 183 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi planladıklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadıgov, gelecek yıl Avrupa pazarına gaz ihracatında ılımlı bir artış beklediklerini belirterek, "2021'de Avrupa'ya doğalgaz ihracatımızı 183 milyar metreküp olarak planladık." ifadesini kullandı.

BİN METREKÜP İÇİN 170 DOLAR

Sadıgov, 2021 bütçesinde Avrupa'ya ortalama gaz tedarik fiyatının bin metreküp için 170 dolar olarak belirlendiğini de bildirdi.

Bu rakam, geçen yıl bütçesinde belirlenen fiyattan 44 dolar daha fazla.