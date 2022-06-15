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    Gazprom, İtalyan ENI'ye gaz tedarikini azalttığını açıkladı

    Rus enerji şirketi Gazprom'un, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan kısıtlamalara bir tepki olarak, İtalyan enerji firması ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığı bildirildi.
    • 15.06.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:55
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    Gazprom, İtalyan ENI'ye gaz tedarikini azalttığını açıkladı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulandı. Rusya'dan doğalgaz ve diğer enerji ürünlerini alan ve bu iletimde Rusya'ya ait altyapıları kullanan Avrupalılar, yaptırımlarının neticesinde enerji krizi ile yüzleşmek zorunda kaldı.

    Rus şirketi, İtalyan şirkete gaz akışını yüzde 15 kıstı

    Rus enerji şirketi Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığı bildirildi. AGI ajansına konuşan İtalyan enerji firması kaynakları, Gazprom'un bugün gaz arzında yaklaşık yüzde 15'lik kesintiye gittiğini teyit etti.

    ENI kaynakları, kesintiye dair kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve durumun yakından izlendiğini kaydetti.

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, dün İsrail'de mevkidaşı Naftali Bennett ile görüşmesinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gündeme gelmişti.

    Gazprom

    İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasındaki arayış gündeme gelmişti

    Bennett'in, gaz konusunda İsrail'in AB'ye yardım edebileceğini dile getirdiği ve Draghi'nin de İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasındaki arayışlardan bahsettiği basında yer almıştı.

    AA'nın haberine göre, İtalya, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını artırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmüştü.


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