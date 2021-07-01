Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski' var

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesinin siyasi baskılar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu aktardı.

Dünya için önemli bir doğalgaz hattı olma iddiası ile başlayan, büyük yatırımlarla ve zorlu şartlarda süren "Kuzey Akım 2"nin, bütün bu birikimine rağmen siyasi baskılar nedeni ile durdurulma talepleri dillendirilmeye devam ediliyor.

RUS ENERJİ ŞİRKETİ, KUZEY AKIM 2'NİN İPTAL EDİLMESİ ENDİŞESİ YAŞIYOR

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu bildirdi.

"BÜYÜK PROJELER RİSK TAŞIYOR"

Rus haber ajansı TASS'ın, Gazprom'un açıklamasına dayandırdığı haberinde doğalgaz sektöründe Kuzey Akım 2 gibi büyük uluslararası projelerin riskler barındırdığı ifade edildi.

"ORTAKLARIMIZ YAKLAŞIMLARINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Buna göre, Gazprom söz konusu açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan siyasi değişikliklerin projeleri etkileyebildiğine işaret ederek "Ülkeler arasındaki gerginlikler nedeniyle ortaklarımızın yaklaşımları da değişebiliyor. Bazı durumlarda, bu tür değişiklikler projenin uygulanmasının imkansız hale gelmesine ve dolayısıyla projenin askıya alınmasına veya iptaline yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom Export Başkanı Elena Burmistrova, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, doğalgaz sektöründeki projelere yapılan yatırımların, özellikle Avrupa Birliği'nde siyasi baskı altında olduğunu belirtmişti.

PROJENİN YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

DAHA ÖNCE BİR KEZ DURDURULMUŞTU

Projenin inşaatı, ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.