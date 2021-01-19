Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski'ni açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Dünyanın siyasi dengeleri, insanlık için büyük kolaylık sağlayan ve önemli ölçekte yatırım isteyen çok ortaklı projeleri bile tehdit eder hâle geldi.

Rus haber ajansı TASS'ın, Gazprom'un açıklamasına dayandırdığı haberinde doğalgaz sektöründe Kuzey Akım 2 gibi büyük uluslararası projelerin riskler barındırdığı ifade edildi.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE YAŞANAN SİYASİ DEĞİŞİKLİKLER GEREKÇESİYLE

Buna göre, Gazprom söz konusu açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan siyasi değişikliklerin projeleri etkileyebildiğine işaret ederek "Ülkeler arasındaki gerginlikler nedeniyle ortaklarımızın yaklaşımları da değişebiliyor. Bazı durumlarda, bu tür değişiklikler projenin uygulanmasının imkansız hale gelmesine ve dolayısıyla projenin askıya alınmasına veya iptaline yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“DOĞALGAZ YATIRIMLARI AB’DE SİYASİ BASKI ALTINDA”

Gazprom Export Başkanı Elena Burmistrova, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, doğalgaz sektöründeki projelere yapılan yatırımların, özellikle Avrupa Birliği’nde (AB) siyasi baskı altında olduğunu belirtmişti.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ AVRUPA İLE İLGİLİ

Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

PROJENİN ORTAKLARI

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE DURDURULMUŞTU

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.