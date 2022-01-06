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    Gazprom ve BOTAŞ'tan dört yıl vadeli doğalgaz sözleşmesi

    Rus enerji şirketi Gazprom ile BOTAŞ arasında TürkAkım boru hattı üzerinden dört yıl vadeli doğalgaz alım sözleşmesi imzalandı.
    • AA
    • 06.01.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:46
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    Gazprom ve BOTAŞ'tan dört yıl vadeli doğalgaz sözleşmesi

    Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 140'a yakın artırdıklarını ve 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmayı planladıklarını bildirmişti.

    30 ARALIK'TA ANLAŞMA YAPILDI

    Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık'ta Gazprom Export ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında doğalgaz sevkiyatına yönelik çeşitli anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

    TÜRKAKIM BORU HATTINDAN YILLIK 5,75 MİLYAR METREKÜPE KADAR GAZ ARZINI KAPSIYOR

    Anlaşmalar arasında 1 Ocak 2022 itibarıyla doğalgaz sevkiyatına yönelik yeni bir anlaşmanın da bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "BOTAŞ ile doğalgaz tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Gazprom ve BOTAŞ tan dört yıl vadeli doğalgaz sözleşmesi #1


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