Gazprom'dan üçüncü çeyrekte rekor kâr geldi

Rus enerji şirketi Gazprom'un, gelirleri artış gösterdi ve bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı 581,8 milyar rubleye ulaşarak rekor düzeye çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un net gelirlerinin üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 2,4 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR KÂR GELDİ

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 251 milyar ruble zarar eden şirketin, bu yılın aynı döneminde 581,8 milyar ruble yani yaklaşık 7,8 milyar dolar kârla rekor kırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Kurulu Başkan Vekili Famil Sadıgov, "Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatımız, dördüncü çeyrekte önemli ölçüde daha yüksek fiyattan olacak ve bu da yıl sonu mali sonuçlarımızı olumlu etkileyecek." ifadesini kullandı.

GAZPROM HİSSELERİNİN DEĞERİ ARTTI

Mali sonuçların açıklanmasının ardından Gazprom hisseleri, Moskova borsasında yüzde 3,5'ten fazla değer kazandı.