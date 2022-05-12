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    Gazprom'dan Yamal-Avrupa doğalgaz hattı kararı

    Gazprom, bir açıklama yaparak artık Yamal-Avrupa doğalgaz hattının Polonya kısmını kullanmayacağı açıklandı.
    • 12.05.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:16
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    Gazprom'dan Yamal-Avrupa doğalgaz hattı kararı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Ancak Avrupa da enerjisini Rusya'dan tedarik ediyor ve enerji aktarımı için Rusya'nın kanallarını kullanıyor.

    Yamal-Avrupa boru hattı Polonya kısmını kullanmayacak

    Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirdi.

    Gazprom'un yaptırım kararı

    Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hükümetinin, aralarında Polonyalı EuRoPol GAZ şirketinin de bulunduğu çeşitli yabancı şirketlere yönelik yaptırım kararı aldığını anımsattı.

    Yamal-Avrupa

    "Artık EuRoPol GAZ'ın sahibi olduğu hat üzerinden Rus gazı sevk edilmeyecek"

    EuRoPol GAZ'ın, Avrupa'ya Rus gazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki kısmının sahibi olduğuna işaret eden Kupriyanov, yaptırımlar nedeniyle artık EuRoPol GAZ'ın sahibi olduğu hat üzerinden Rus gazı sevk edilmeyeceğini belirtti.

    Kupriyanov, Polonya'nın EuRoPol GAZ'ın hissedarı olarak Gazprom'un haklarını birçok defa ihlal ettiğini, Gazprom'a yaptırım da uyguladığını kaydetti.

    Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri

    Yamal-Avrupa boru hattı, Ukrayna'daki boru hatları ve Kuzey Akım boru hattının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

    Hat, yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip

    Rusya kısmının sahibi ve işletmecisinin Gazprom, Polonya tarafının işletmecisi ve sahibinin EuRoPol GAZ olduğu Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı, yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.


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