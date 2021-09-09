Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri yüzde 84 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 84 artarak 23 milyar 600 milyon dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi, ocak-temmuz döneminİ kapsayan 7 ay boyunca geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 123 milyar 800 milyon metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 84 artarak 23 milyar 600 milyon dolar oldu.

1000 METREKÜP İHRACAT FİYATI ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan, Gazprom'un 1.000 metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da temmuzda bir önceki aya kıyasla 226,5 dolardan 245,1 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğalgaz ihracatından kâr elde edebilmesi için 1.000 metreküp için doğalgaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

BORU HATLARIYLA İHRACAT YETKİSİNE SAHİP TEK FİRMA

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.