Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düştü

Gazprom'un yılın ilk dört ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 gerileyerek 175,4 milyar metreküpe indi.

Rus enerji şirketi Gazprom, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine üretimini düşürdü. Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 azalarak 50,1 milyar metreküp oldu.

Gazprom'un Çin'e ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttı

Açıklamada, şirketin Çin'e ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığı bilgisi verilirken Avrupa'ya yönelik sevkiyatların da sözleşmeler doğrultusunda devam ettiğine işaret edildi.

Avrupa, Rus gazı tüketimini azaltmak istiyor

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Şirketin net kârı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını durdurdu

Öte yandan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın doğalgaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, 27 Nisan'da Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.