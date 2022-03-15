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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 28,5 düştü

    Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının 1 Ocak-15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşandığını aktardı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 17:47
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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 28,5 düştü

    Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 2,5 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken, doğalgaz ihracatı düşüş gösterdi.

    Öncü verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi değişmedi ve 111,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

    BDT DIŞI ÜLKELERE İHRACAT YÜZDE 28,5 AZALDI

    Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 azalarak 30,7 milyar metreküp oldu.

    Türkiye'ye ihracat yılın 2,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1, İtalya'ya yüzde 51,7, Polonya'ya yüzde 71,8, Hırvatistan'a yüzde 110,9 ve Yunanistan'a yüzde 34,6 arttı.

    Gazprom

    YER ALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ YÜZDE 26, 2 DOLU

    Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının ise yüzde 26,2 seviyesinde olduğuna işaret edildi.


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