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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

    Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın 8,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 gerilediğini bildirdi.
    • 15.09.2022 - 16:20
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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracatını olumsuz etkiledi.

    Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının 2022'nin ilk gününden 15 Ağustos'a kadar geçen 8,5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 gerilediğini bildirdi.

    Doğalgaz üretimi geriledi

    Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8,5 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 gerileyerek 300,8 milyar metreküpe düştü.

    AA'nın haberine göre, söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,8 azalarak 84,8 milyar metreküp oldu.

    Gazprom un doğalgaz ihracatı yüzde 38,8 düştü #1

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