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    Gazprom'un ihracat geliri yüzde 73 arttı

    Koronavirüs salgınının ihracatını etkilediği Rus enerji şirketi Gazprom'un, yılın ilk 6 ayında doğalgaz ihracat geliri artış gösterdi.
    • AA
    • 09.08.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:30
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    Gazprom'un ihracat geliri yüzde 73 arttı

    Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda.

    DOĞALGAZ İHRACAT GELİRİ 20 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

    Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 20 milyar dolara çıktı.

    DOĞALGAZ İHRACAT HACMİ 108.4 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

    Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 108 milyar 400 milyon metreküpe yükseldi.

    Gazprom un ihracat geliri yüzde 73 arttı #1

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