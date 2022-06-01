Gazprom'un üretim ve ihracatında gerileme yaşandı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom'un, doğalgaz ihracatının ve üretiminin azaldığı açıklandı.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya, Avrupa ülkelerinin büyük bölümü yaptırım uygulayarak doğalgaz alımını durdurdu. Bu sürece gelene kadar olan aşamada da yaşananlar da Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom'un üretimini ve ihracatını olumsuz etkiledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 5 ayındaki doğalgaz üretimi ve ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdiği belirtildi.

Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 27,6 geriledi

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,6 azalarak 61 milyar metreküp oldu.

Doğalgaz üretimi yüzde 4,8 geriledi

AA'nın haberine göre, öncü veriler, şirketin doğalgaz üretimi bu dönemde yüzde 4,8 gerileyerek 211,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Çin'e ihracat arttı

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.