Gece yarısından itibaren motorinde 11 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidileceği bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11 kuruşluk indirim sonrasında 5,96 lira olacağı bilgisini verdi.

İLLERE GÖRE FİYATLAR FARKLI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Ve bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya alınabilecek.