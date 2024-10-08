Gecelik faiz tekrar politika faizinin altında Uzmanlar TCMB politika faizinde indirim sürecinin uzayacağını belirterek, gecelik faizdeki düşüşe dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz bir kez daha politika faizinin altına inerken bugün piyasalarda Hazine ihaleleri izlendi.

Hazine dün altın cinsi ve TLREF endeksli tahviller ile 110 milyar TL'ye yakın borçlanma gerçekleştirdikten sonra ekim ayı iç borçlanma programına bugün iki ihale ile devam etti.

Ekim ayında 147,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 212,8 milyar TL iç borçlanma öngören Hazine bugün 11 ay vadeli bononun yeniden ihracı ve 10 yıl vadeli yeni gösterge tahvilin ilk ihraçlarını yaptı.

POLİTİKA FAİZİ İNDİRİMLERİ

İndirim tahminleri geçen hafta beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ve TCMB açıklamalarıyla kasım ayından önümüzdeki yıla doğru ötelendi.

Reuters anketleri en erken Kasım ayında başlayacak ve büyük bölümü önümüzdeki yıl olmak üzere 2025 sonuna kadar 20 tam puanın üzerinde faiz indirimi beklentisi içeriyor. Bu beklentide önümüzdeki yıla doğru öteleme giderek belirginleşiyor.Son çeyreğe ait ilk enflasyon verisi Kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayınlanacak.

GECELİK FAİZ GERİLEDİ

Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak. Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz, sadece bir gün politika faizi seviyesinde kaldıktan sonra dün yüzde 49,82'ye geriledi.

Gecelik faiz geçen ay yüzde 47'li seviyelere kadar geriledikten sonra yükselmişti. Likidite fazlası aynı dönemde 400 milyar TL'den 270 milyar TL civarına geriledi. TL likidite fazlası yaratan ana unsur ise TCMB'nin ilk çeyrek sonundan beri 97 milyar dolar civarındaki rezerv birikiminin yarattığı TL olmaya devam ediyor.