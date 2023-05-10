Geçen ay emtialardan en çok şeker kazandırdı Emtia piyasasında geçen ay genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Geçen ay emtia piyasasında öne çıkan ürün ise şeker oldu.

AA

Yükseliş eğiliminin hakim olduğu emtia piyasasında, geçen ay öne çıkan ürün şeker oldu.

Intercontinental Exchange'de (ICE) nisan ayında 0,2683 dolarla Ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker, geçen ayı yüzde 18,4 kazançla tamamladı.

Hindistan'dan yapılan sınırlı ihracat, Pakistan ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerden gelen cansız tedarik beklentileriyle şeker fiyatları geçen ay yükseldi.

Değişen hava faktörleri şeker fiyatlarını etkiledi

Değişen hava faktörleri şeker fiyatlarını etkilerken, Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik endişeler ve Brezilya hükümetinin biyoyakıtları vergilendirme yöntemini değiştirmek için yaptığı hamle de şeker fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Analistler, Hindistan'da yüksek perakende şeker fiyatlarının hükümetin bu sezon ek ihracata izin vermeyeceği yönündeki beklentileri artırmasının piyasayı daha da zorladığını belirterek, Brezilya'daki hasadın da şeker piyasası üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

El Nino hava olayı

El Nino hava olayının, şeker üretimini aşağı yönlü etkileyebileceğine dair öngörüler de geçen hafta şeker piyasası üzerinde etkili oldu.

Geçen ay tarım emtialarında dalgalı bir seyir izlendi

Talep endişeleri, geçen ay tarım emtiaları üzerinde etkili oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 8,5, mısır yüzde 11,4, soya fasulyesi yüzde 5,7 ve pirinç yüzde 0,2 düştü. ICE'de pamuk yüzde 2,4 değer kaybederken, kahve yüzde 9,1, 2.995 dolarla Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao da yüzde 0,1 arttı.

Kahve fiyatları nisanda ralli yaptı

Kahve üretiminin azalacağına yönelik öngörülerle kahve fiyatları nisanda ralli yaptı. Endonezya Kahve İhracatçıları ve Sanayicileri Birliği, aşırı yağışların kahve alanlarına zarar vermesinden dolayı kahve üretiminin 2023'te azalabileceğini belirtirken, Kolombiya Ulusal Kahve Üreticileri Federasyonu da 2023'ün ilk yarısında kahve üretiminin düşeceği öngörüsünde bulundu.

Brezilya realinin dolara karşı değer kazanması kahve için destekleyici önemli bir faktör olurken, Vietnam'da kahve stoklarının azaldığına yönelik gelen haberler de kahve fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.