Geçen hafta enerji emtialarında sert düşüşler yaşandı

Merkez bankalarının açıklamaları, mali desteklerin tekrar verilmeyeceği düşüncesi, arz azlığı, Çin'deki koronavirüs salgınında artan vakalar emtia fiyatlarını baskılıyor.

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının etkisiyle satış baskısı hakim oldu. Açıklamalar sonrası özelikle Brent petrolün ve doğalgazın fiyatına düşüş olarak yansıdı.

Açıklamalar, emtia fiyatları yönünü belirliyor

Emtia piyasalarında bir süredir Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişeler oynaklığa neden olurken, geçen hafta ise Fed cephesinden gelen açıklamalar yönlendirici etkiye sahip oldu.

Dolara talep arttı, emtia piyasası düşüş eğilimine girdi

Fed'in açıklamalarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolara olan talebin artmasıyla emtia piyasasında geçen hafta düşüş eğilimi hakim oldu.

AA'nın haberine göre geçen hafta altın yüzde 2,1, gümüş yüzde 5,8, platin yüzde 6,3 değer kaybederken, paladyum yüzde 0,3 artış kaydetti.

Brent petrol yüzde 4,7 azaldı

Geçen hafta enerji emtialarında da sert düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 4,7 azalış kaydetti. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini korumasına karşın Çin kaynaklı etkiler Brent petrol fiyatlarını baskıladı.

Doğalgaz fiyatları 13,5 yılın zirvesinden geri dönüş yaptı

8,065 dolarla Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gören doğalgaz da bu seviyeden düşüşe geçerek bütün kazançlarını geri verdi ve haftayı yüzde 11,4 kayıpla tamamladı. Hava sıcaklıklarının artacağına yönelik öngörüler, doğalgaz fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Bakır yüzde 1, alüminyum yüzde 1,5, kurşun yüzde 1,9 değer kaybetti.

Dolar endeksindeki yükseliş, Çin'in talebinin azalması ve stoklardaki artış metallerde de düşüş tetikledi.