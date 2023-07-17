Geçen hafta gümüş yüzde 8,1 artış yaşadı Fiyatlamaların odağında olan emtia değerlerinde sert yükselişler görülüyor.

AA

Emtia piyasasında talebe yönelik endişeler azalmaya devam ediyor.

Geçen hafta gümüş yüzde 8,1, platin yüzde 6,9, alüminyum yüzde 5,5, nikel yüzde 4,2, bakır yüzde 3,9, kurşun yüzde 2,6, paladyum yüzde 2,3, çinko yüzde 2,2 ve altın yüzde 1,6 artış kaydetti.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış göstermesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentiler yükseldi.

Bu durum, ABD'de uzun süredir gündemde olan resesyon endişelerinin azalmasına neden olurken, ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" yapılabileceği ihtimalinin de öne çıkmasını sağladı.

Altın, yükseliş eğilimini ikinci haftasına taşıdı

Geçen hafta değerli metallerde yukarı yönlü bir seyir izlendi. Haftayı altın yüzde 1,6, gümüş yüzde 8,1, paladyum yüzde 2,3 ve platin yüzde 6,9 kazançla tamamladı. Altın, yükseliş eğilimini 2. haftasına taşıdı. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Baz metallerde de ralli haftası yaşandı.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,9, kurşun yüzde 2,6, alüminyum yüzde 5,5, nikel yüzde 4,2 ve çinko yüzde 2,2 artış kaydetti.

Enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi

Geçen hafta enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi. Haftayı Brent petrol yüzde 1,8 yükselişle, tamamladı.

Doğalgaz değer kaybetti

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Tarım emtialarında da ralli haftası yaşandı

Tarım emtialarına da sert yükselişler damga vurdu. Ralli haftasının yaşandığı tarım emtialarında, Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,6, mısır yüzde 4, soya fasulyesi yüzde 4,2 ve pirinç yüzde 3,2 değer kazandı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,2, şeker yüzde 3,2 ve kakao yüzde 1 artış kaydederken, kahve yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Çin'in soya fasulyesi ithalatı, yüzde 24,5 arttı

Çin'de soya fasulyesi ithalatının artması soya fasulyesinde talebin arttığını ortaya koydu. Çin'in soya fasulyesi ithalatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 arttı.

Pirinç fiyatları, ithalatçıların El Nino'nun başlamasıyla sıcak havanın tarlaları kurutacağı ve ekinlere zarar vereceği endişeleriyle yükseldi.

Kakao fiyatları

Çikolata talebinin güçlü olması kakao fiyatlarını desteklerken, Nielsen verilerine göre, 27 Mayıs'ta sona eren 52 hafta boyunca çikolatanın dolar bazlı satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 arttı.

Kahve piyasası düşüşte

Kahve piyasasında ise üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler fiyatlarda değer kaybına neden oldu.