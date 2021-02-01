Geçen yıl 1.15 trilyon liralık kartlı ödeme yaptık

BKM verilerine göre, kredi kartı sayısı 2020'de yüzde 8 artarak 75 milyon 700 bin olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı toplamda yüzde 13 artarak 188 milyon 100 bin liraya çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2020 yılı genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1 trilyon 150 milyar liraya erişti.

Tüketici davranışlarındaki değişimin en belirgin yaşandığı alanlardan biri ödemeler sektörü olarak belirlenirken, 2020'de Türkiye'de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler daha fazla tercih edildi.

TOPLAM KART ADEDİ YAKLAŞIK 264 MİLYONA ULAŞTI

Verilere göre, kredi kartı sayısı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 75 milyon 700 bin olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ise toplamda yüzde 13 artışla 188 milyon 100 bine çıktı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı.

KORONAVİRÜS SALGINI İLE BİRLİKTE KARTLI ÖDEMELER ARTTI

Kredi kartlı ödeme, Mart 2020'de başlayan salgının etkilerinin Türkiye'de de hissedilmesiyle beraber hijyenik bir ödeme yöntemi olarak da ön plana çıktı. 2020, kartlı ödemelerin temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, uluslararası alışverişlerden internetten yapılan ödemelere kadar tüm alanlarda yaygınlaşmaya devam ettiği bir yıl oldu.

2020 genelinde banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 41 artışla 188 milyar 800 milyon liraya, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yıllık yüzde 14 artışla 957 milyar 800 milyon liraya ulaştı.

HANEHALKI TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI, YÜZDE 41

Kartların kullanım alanlarının yaygınlaşması ile beraber kartlı ödemelerin hanehalkı tüketimi içindeki payı, bugün yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış durumda.

HER 5 KARTLI ÖDEMEDEN 2'Sİ BANKA KARTLARIYLA YAPILDI

Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ederken, 2020'de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36'ya ulaştı. Böylece her 5 kartlı ödemeden 2'si banka kartıyla gerçekleşti.

Banka kartlarının dışında, ticari kredi kartları da geçen yıl ödemelerde daha çok kullanılmaya devam etti. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 27 artışla 265 milyar liraya, bu ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da yüzde 28 seviyesine ulaştı.

SEKTÖREL SIRALAMADA İLK SIRADA MARKET - GIDA ÖDEMELERİ VAR

Kartlı ödeme büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise ilk sırayı 341 milyar liralık büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü 88 milyar lira ile elektronik eşya, 80 milyar lira ile giyim, yine 80 milyar lira ile akaryakıt ve 50 milyar lira ile yapı malzemeleri/nalburiye sektörleri izledi.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI 260 MİLYAR LİRA

Olağanüstü dönemlerin yaşandığı 2020 yılında, internet ve mobil teknolojilerin toplumun farklı kesimlerinde artan kullanımıyla birlikte internetten ödeme alışkanlığı da her geçen gün yaygınlaştı ve bu durum kartlı ödeme istatistiklerine de yansıdı. 2019 yılında 190 milyar lira olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2020'de yüzde 37 artarak 260 milyar liraya yükseldi.

Hem kullanıcı hem de iş yeri tarafında yaşanan dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 22'yi geçti. Buna göre, her 5 liralık kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapıldı.

TEMASSIZ ÖDEMELER 2.5 KAT ARTTI

Temassız ödemeler, salgının etkisiyle hayatın vazgeçilmezi bir ödeme aracı haline geldi. Geçen yıl temassız kredi kartı adedi 45 milyona ulaştı. Bu ise her 5 kredi kartından 3 tanesinin, toplam kredi kartlarının yüzde 60'ının temassız özellikli olduğu anlamına geliyor. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi bir önceki yıla göre 2.5 kat artarak 1 milyar 7bin 300 milyon adet oldu. 2019 toplamında 502 milyon adet temassız ödeme yapılırken, bugün gelinden noktada, tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaşmış durumda. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 5 ödemeden 2'si artık temassız gerçekleşiyor.

2020'DE KARTLI ÖDEMELERİN "EN"LERİ

En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü'nde gerçekleşti. 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 5 milyar 500 milyon lira ile 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti. İnternetten en fazla kartlı ödeme 1 milyar 900 milyon lira ile Muhteşem Cuma olan 27 Kasım'da gerçekleşti. 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı. Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15.00-16.00 oldu.