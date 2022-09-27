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    Geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

    TÜİK, geçen yıla ait Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:52
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    Geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu.

    Finansal hizmet faaliyetlerinde 255 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

    Geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi #1

    En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde görüldü

    Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon lira, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 39,5 artarken, üretim değeri yüzde 13,2 arttı. Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Personel maliyeti 62 milyar 8 milyon lira olarak oldu. Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6 oldu. Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 17 milyar 908 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

    Geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi #2


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