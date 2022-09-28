Geçen yıl 34,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin hizmet ihracatı 2021 yılında 34,8 milyar dolar, ithalatı 27,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, hizmet ihracatı 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolar, ithalat ise yüzde 22,3 artışla 27,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Taşımacılık ilk sırada

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2020'de yüzde 64,6 iken 2021'de yüzde 70,2 oldu.

İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2020'de yüzde 11,7 olan payı 2021'de yüzde 10,1'e geriledi.

Hizmet ihracatında 2021'de üçüncü sırada yüzde 7,4 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

En fazla hizmet ticareti AB ile yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2021'de yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. AB ülkeleri yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i AB ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya aldı

Hizmet ihracatında 2021'de toplam ihracatın yüzde 28,2'si Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti.

Hizmet ihracatında yüzde 11,9'luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken, Almanya'yı yüzde 10,8'lik payla ABD, yüzde 5,5'lik payla Birleşik Krallık izledi.