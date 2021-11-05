Geçen yıl 35 milyon Avrupalı evini yeterince ısıtamadı

AB ülkelerinde yaşayan 35 milyon kişi, 2020 yılındaki kış aylarında evlerini yeterince ısıtamadı. Ülkeler arasında evlerini ısıtamayanların başında Bulgaristan geldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2020 yılında evlerin ısınmasına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu yayınladı.

AB NÜFUSUNUN YÜZDE 8'İ YAŞADIĞI MEKANI ISITAMIYOR

Buna göre, 445 milyonu aşan AB nüfusunun yüzde 8'i geçen kış evlerini yeterli ölçüde ısıtamadı. Böylece, 35 milyonun üzerinde AB vatandaşı geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.

EVİNİ ISITAMAYANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE BULGARİSTAN

AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 27,5'le Bulgaristan olurken, bu ülkeyi yüzde 23,1'le Litvanya, yüzde 20,9'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 17,5'le Portekiz, yüzde 16,7 ile Yunanistan izledi. Evini yeterince ısıtamayanların oranı İspanya'da yüzde 10,9'u, Almanya'da yüzde 9'u, Fransa'da da yüzde 6,5'i bulurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,5'le Avusturya ve yüzde 1,8'le Finlandiya oldu.

AVRUPA ÜLKELERİNDE DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI KIŞ AYLARINDA DAHA DA YÜKSELECEK

Avrupa'da artan enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemden düşmüyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa ülkelerinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

ARTIŞLAR FATURALARA YANSIMAYA BAŞLADI

Söz konusu artışlar faturalara yansımaya başlamış durumda ve vatandaşlar bundan şikayet ediyor. Bu kış, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da evlerini yeterince ısıtamayanlarının oranının daha da artması bekleniyor.