Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi

Elektronik tebligat işlemlerin hızlanması; hatayı azaltması, gönderilerin kaybolmaması ve kâğıt israfı ile posta giderlerinin ortadan kalkması açısından çok önemli.

E-tebligat ile 2021 yılında 40 milyonun üzerinde ileti, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2015 yılında hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi.

ZORUNLULUK DIŞINDAKİLER TERCİHE GÖRE KULLANIYOR

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı tercihe göre kullanabiliyor.

E-TEBLİGAT SAYISI UYGULAMAYA BAŞLANDIĞINDAN GÜNÜMÜZE 90 MİLYONU GEÇTİ

Uygulama sayesine 2021'de 40 milyon 537 bin 177 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Uygulamanın başlandığı günden bugüne kadar ise bu sayı 90 milyon 335 bin 19 oldu.

53 BİN 749 AĞAÇ KORUNDU

Bu yolla, 3 bin 162 ton kâğıt tasarrufu sağlanırken, 53 bin 749 ağaç da korunmuş oldu. E-tebligat ile bugüne kadar 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı.

YARGISAL SÜREÇ HIZLANIYOR

Fiziki tebligat gönderimlerindeki sıkıntılar yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşılması, ilgili kişinin olası cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçti. E-tebligatla hem yargısal süreçler hızlanıyor hem de kâğıt israfı engellenerek on binlerce ağaç korunuyor.

BAŞVURULAR PTT'YE

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor.