Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı

Türkiye, 2021'de ihracat rekoru kırarken, 77 ili de ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2021 ihracatı yıllık bazda yüzde 32,9'luk artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin ihracat başarısına iller de ayrı ayrı katkı gösterdi.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,2 artarak 206,6 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN İLLERİN SAYISI 21 OLDU

2021 yılında ihracatı 1 milyar doları geçen illerin sayısı 16'dan 21'e yükseldi.

EN YÜKSEK İHRACAT İSTANBUL'DA

Bu dönemde en yüksek ihracat 88,9 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'un iller bazında yapılan toplam ihracattan aldığı pay yüzde 43 oldu.

İstanbul'u 17,3 milyar dolarla Kocaeli, 15 milyar dolarla Bursa, 12,2 milyar dolarla İzmir, 10,1 milyar dolarla Gaziantep, 9,3 milyar dolarla Ankara, 5,2 milyar dolarla Manisa, 5,1 milyar dolarla Sakarya izledi.

Denizli 4,6 milyar dolar, Hatay 4,05 milyar dolar, Konya 3 milyar dolar, Kayseri 2,9 milyar dolar, Mersin 2,6 milyar dolar, Adana 2,5 milyar dolar, Antalya 1,9 milyar dolar, Kahramanmaraş 1,4 milyar dolar ihracat yaptı.

BAYBURT'TAN YÜZDE 521, ÇORUM'DAN YÜZDE 336'LIK ARTIŞ

Geçen yıl 81 ilden 39'unun ihracatı ülke ortalamasının üzerinde arttı. 2021'de önceki yıla göre ihracatını en çok artıran il yüzde 521 ile Bayburt oldu. Ancak bu il, toplamda yaptığı 44,5 bin dolarlık ihracatla tüm kentler arasında son sırada yer aldı. Artış oranında Bayburt'u yüzde 335,8 ile Çorum, yüzde 105,2 ile Osmaniye, yüzde 102,1 ile Elazığ takip etti.