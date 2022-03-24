Geçen yıl ABD'nin cari açığı yüzde 33,4 arttı

Küresel piyasaların beklediği veri geldi. ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 33,4 artışla 821,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 2021 yılının son çeyreği ve dolayısıyla tamamındaki cari açık verilerini paylaştı.

2021'DEKİ SON ÇEYREKTE CARİ AÇIK YÜZDE 0,9 AZALDI

Açıklanan 2021 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 azalarak 217,9 milyar dolara düştü.

ABD'de 2021'in üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 214,8 milyar dolardan 219,9 milyar dolara revize edildi.

ABD'NİN CARİ AÇIĞININ GSYH'YE ORANI DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3,6 OLDU

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

2021 GENELİNDE İSE CARİ AÇIK YÜZDE 33,4 ARTTI

ABD'nin cari açığı, 2021 genelinde ise yüzde 33,4 artarak 821,6 milyar dolara çıktı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,6 oldu. Bu oran 2020'de yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçmişti.