Geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD oldu

Avrupa'nın ekonomi gücü Almanya 2020'de en fazla ihracatı ABD'ye gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomik krizine rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı da Çin oldu.

ALMANYA'NIN İHRACATI YÜZDE 12,5 GERİLEDİ

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ABD'ye ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 azalarak 103 milyar 800 milyon euroya geriledi. İhracattaki düşüşe karşın ABD, Almanya'nın en fazla dış satım yaptığı ülke konumunu yine de korudu.

Çin, geçen yıl 95 milyar 900 milyon euro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olurken, Fransa 91 milyar 100 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.

ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI ÇİN

Çin, 2020'de 212 milyar 100 milyon euro değerindeki mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam etti. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 5,6 artarak 116 milyar 300 milyon euroya yükselmesi dikkati çekti.

ÇİN'İN, ALMAYA'NIN TİCARİ ORTAĞI OLMA LİİSTESİNDEKİ SIRALAMASI YÜKSELDİ

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20 milyar 400 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Çin'i 172 milyar 800 milyon euro ile Hollanda ve 171 milyar 600 milyon euro ile ABD izledi. Geçen yıl Almanya'nın Hollanda ve Fransa'yla ticareti sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 9,7 düşüş kaydetti.