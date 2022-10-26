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    Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu

    TÜİK, 2021 yılında çevre korunmasına ayrılan bütçeyi açıkladı. Türkiye'de çevre koruma harcamaları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artarak 66,3 milyar lira oldu.
    • 26.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:20
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    Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu

    Çevre koruma harcamaları 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artarak toplam 66,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Çevre koruma harcamalarının yüzde 64,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3'ü ise hanehalkları tarafından yapıldı.

    Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu #1

    Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

    Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 27'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,5'i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 3'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3.8'i ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

    Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu #2

    Çevre koruma yatırım harcamaları 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti

    Bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak toplam 13,6 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,4'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,6'sı ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

    Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu #3

    Harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,9 oldu

    Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2020 yılında yüzde 0,8 iken, 2021 yılında yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.


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