Geçen yıl e-ticaret hacmi 381,5 milyar lirayı buldu

2021'de 381,5 milyar lira olan e-ticaret hacmine ulaşılmıştı. Sektör temsilcileri, e-ticaret hacminin 2022’de 560 milyar lirayı geçmesini öngörüyor.

Koronavirüs salgınında kullanıcıların internet ortamında alışveriş yapma alışkanlıkları ve ayırdıkları bütçe ile e-ticaretin toplam ticaretin içinde aldığı pay arttı.

Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletmenin 26 bin 442 adedi kendi sitesinde satış yaparken, 472 bin 604’ü pazaryerlerinde faaliyet gösterdi.

2022'de e-ticaretin payının daha da artması bekleniyor

2021'de 381,5 milyar lira olan e-ticaret hacmine ulaşılmıştı. Sektör temsilcileri, e-ticaret hacminin 2022’de 560 milyar lirayı geçmesini öngörüyor.

Sipariş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 46 arttı

2021 yılında e-ticaret hacmi 381,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Sipariş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede ulaştı.

E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,7

E-ticaretin gelişimi açısından önemli bir kriter olan e-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Bu oranın en yüksek olduğu ay ise yüzde 20,4 ile e-ticarette kampanya ayı olarak bilinen kasım ayı oldu.

E-ticareti kendi sitelerinde yapanların adedi 26 bin 442 oldu

Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletmenin 26 bin 442 adedi kendi sitesinde satış yaparken, 472 bin 604’ü pazaryerlerinde faaliyet gösterdi.

Online alışverişi tercih eden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu.

Sektör bazında e-ticaret hacmi incelendiğinde ise beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yaklaşık 52,9 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuarda 24,2 milyar lira, elektronik sektöründe ise 21,4 milyar lira hacme ulaşıldığı görüldü.