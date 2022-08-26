Geçen yıl istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün oldu

Geçen yıl istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün oldu

TÜİK'in geçen yıla ait Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2011 tarihli "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri" girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payın hizmet sektörüne ait olduğunu ortaya koydu.

Geçici sonuçlara göre 2021 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i ise ticaret sektöründe yer aldı.

İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 44,7'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14,1 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 35,9 oldu.