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    Geçen yıl kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu 22 milyonu aştı

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus hizmetlerine ilişkin verileri yayınladı.
    • 01.01.2023 - 15:48
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    Geçen yıl kimlik, ehliyet ve pasaport başvurusu 22 milyonu aştı

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 22 milyon 294 bin 234 kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvurusunun alındığını bildirdi.

    Nüfus hizmetlerine ilişkin veriler

    Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda nüfus hizmetlerine ilişkin 2022 yılı verileri paylaşıldı.

    2022'de 4,5 milyon pasaport başvurusu alındı

    Buna göre, geçen yıl 12 milyon 117 bin 354 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 5 milyon 588 bin 440 yeni tip sürücü belgesi ve 4 milyon 588 bin 440 pasaport başvurusu yapıldı.

    pasaport

    Toplam pasaport başvurusu: 11 milyon

    AA'nın haberine göre bugüne kadar 82 milyon kimlik kartı, 20 milyon sürücü belgesi ve 11 milyon pasaport başvurusu alındı.


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