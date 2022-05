Geçen yıl kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

Geçen yıl kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

Kırmızı et üretiminin arttığı TÜİK'in 2021 yılına ait verilerine yansıdı. Bu verilere göre kırmızı et üretimi, 2021 yılında yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştı.

Koronavirüs salgınının aktif olduğu, kısıtlamaların yoğun olarak sürdüğü 2021 yılında kırmızı et üretimi, yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton oldu.

Manda eti üretimi yüzde 28,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kırmızı et üretimi verisini paylaştı. Buna göre, bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi 2 milyon tona yaklaştı

İHA'nın haberine göre, son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı görüldü.

2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edilen toplam kırmızı et üretiminin yüzde 74,8'ini sığır eti, yüzde 19,8'ini koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.