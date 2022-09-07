Geçen yıl müze ziyaretlerinden 362,2 milyon lira gelir elde edildi

TÜİK, geçen yıla "kültürel miras" raporunu yayınladı. Buna göre, 2021'de müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı istatistiklere göre müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu.

Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılında m üze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 23 milyonu geçti

Turizme önemli destekleri olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yüzde 69 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu.

Ziyaretçilerin yüzde 71,6'sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 41,6 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu.

Müze ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 lira gelir elde edildi

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi.

Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.