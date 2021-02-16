Geçen yıl ortalama tapu değerinde en yüksek il İstanbul oldu

Türkiye genelinde, gayrimenkul başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu 304 bin 600 lirayla Muğla, 239 bin 500 lirayla İzmir takip etti.

Geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu başına beyan edilen ortalama değer 187 bin 500 lira olarak gerçekleşti.

İSTANBUL, TAPU DEĞERİ BEYANINDA LİDER OLDU

Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği il, 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.

İstanbul'u 304 bin 600 lirayla Muğla, 239 bin 500 lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

EN DÜŞÜK RAKAM HAKKARİ VE ARDAHAN'DA

Geçen yıl tapu başına ödenen en düşük ortalama rakam 47 bin 500 lirayla Hakkari'de gerçekleşti. Onu 51 bin lirayla Ardahan, 51 bin 100 lirayla Şırnak izledi. Hakkari'de 1.928 adet, Ardahan'da 2 bin 162 adet, Şırnak'ta 4 bin 149 adet gayrimenkul el değiştirdi.