Geçen yıl POS cihazı sayısı yüzde 16,6 arttı Finans sistemi daha fazla dijital çözümlerden yararlanmaya başladı. Gelişmiş POS cihazları da bu sistemin bir ürünü olarak sayısını artırdı.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yayınlanan veriler, Türkiye’de POS cihazı sayısının geçtiğimiz yıl yüzde 16,6, banka/kredi ve ön ödemeli kartları kapsayan toplam kart sayısının ise yüzde 16,8 arttığını gösterdi.

Bu veriler ödeme araç ve alışkanlıklarındaki dönüşümün olgunlaştığına işaret ediyor.

Bu konuda uzmanlar, son kullanıcıların finansal teknolojilerin sunduğu kolaylık ve hızı fark etmesi, endüstri gelişimine ivme kazandırdığı görüşünü savunuyor.

Finansal teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümler yaygınlaştı

Bu görüşe göre de Fintech şirketlerinin geliştirdiği uygulamalar giderek daha fazla ana akıma dönüşüyor. Finansal ürün ve hizmetleri dijital çağa uyarlama konusunda rol üstlenen finansal teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümler, geride bıraktığımız son iki yılda yaygınlaştı.

Güncel veriler, fintek benimseme oranının yüzde 80’e yükseldiğini ortaya koydu.

Mobil ve web tabanlı uygulamalar arttı

2020’den bu yana önemli bir yol kateden dijitalleşmenin etkisi finansal ürün ve hizmetlere erişimde de kendisini göstermeye başladı. Gerek işletmeler gerekse bireysel kullanıcılar için finansal ihtiyaçlara mobil ve web tabanlı uygulamalarla yanıt veren finansal teknoloji (fintek) şirketleri, geliştirdikleri yazılımlarla geniş bir kullanım alanına ulaştı.

Fintek benimseme oranı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

The Harris Poll tarafından yürütülen bir araştırmada, fintek benimseme oranının yüzde 80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı görüldü.

Yeni mevzuatlar, rekabet yarattı

Yeni nesil finansal teknolojilere yönelik yeni mevzuatlar, Türkiye pazarında da yerli fintek şirketleri arasındaki rekabeti artırdı.