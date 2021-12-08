Geçen yıl sağlığa 249 milyar 932 milyon lira harcandı

Geçen yıl sağlığa toplam 249 milyar 932 milyon lira harcanırken, yüzde 79,2'si genel devlet bütçesinden karşılandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait sağlık harcamaları istatistiklerini yayınladı.

Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 249 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 26,3 artarak 198 milyar 62 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 17,3'lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon lira olarak tahmin edildi.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 79,2'Sİ GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51, merkezi devlet yüzde 27,6, hanehalkları yüzde 16, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,1, mahalli idareler yüzde 0,7'lik bir paya sahip oldu.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 49,4'Ü HASTANELERDE YAPILDI

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2020 yılında yüzde 49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI 2 BİN 997 LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 lira iken, 2020 yılında yüzde 23,1 artarak 2 bin 997 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2019 yılında yüzde 4,7 iken, 2020 yılında yüzde 5 oldu.

HANEHALKI CEPTEN SAĞLIK HARCAMASININ TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 16

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 40 milyar 105 milyon liraya ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında yüzde 16 olarak gerçekleşti.