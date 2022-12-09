Geçen yıl sağlık harcamaları 353,9 milyar lira oldu

Geçen yıl sağlık harcamaları 353,9 milyar lira oldu

TÜİK 2021 yılının sağlık harcamalarını paylaştı. 2021'de toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 42,1'lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi.

Sağlık harcamasının yüzde 79,2'si genel devlet bütçesinden

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti.

Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hanehalkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Sağlık harcamasının yüzde 49,5'i hastanelerde

Cari sağlık harcaması 330 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam sağlık harcamasının yüzde 49,5'i hastanelerde yapıldı. Kişi başına sağlık harcaması 4 bin 206 TL olarak gerçekleşti.

Toplam sağlık harcaması, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,9'unu oluşturdu. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı yüzde 15,9 oldu.